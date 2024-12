"Warunki pogodowe w wyższych partiach Karkonoszy są trudne dla turystyki - opady śniegu i ujemna temperatura oraz silny wiatr powodują, że szlaki są zasypane, mogą być oblodzone i nieprzetarte. Na szlakach pokrywa przewianego śniegu do 50 cm. (...) mogą występować zaspy, w trakcie opadów zamieć śnieżna, widoczność ograniczona " - ostrzegają ratownicy.

GOPR ostrzega. Zagrożenie lawinowe i zamknięte szlaki w Karkonoszach

Wśród wskazanych szlaków jest: szlak czerwony przez Kocioł Łomniczki od schroniska Nad Łomniczką do schroniska Dom Śląski, szlak niebieski tzw. Droga Jubileuszowa na północnym zboczu Śnieżki, szlak niebieski od Domku Myśliwskiego przez Kocioł Małego Stawu do schroniska Samotnia oraz szlak żółty przez Biały Jar od schroniska Strzecha Akademicka do skrzyżowania ze szlakiem czarnym.