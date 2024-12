Pogoda w poniedziałek nie zachwyca, szczególnie na południu, gdzie utrzymują się ostrzeżenia przed śnieżycami, a także nad morzem, gdzie trzeba się liczyć z silnym wiatrem. Kolejne dni również nie będą przyjemne, jednak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że na lepszą pogodę poczekamy do drugiej połowy tygodnia. W ciągu dnia temperatury będą dodatnie, jednak noce zrobią się mroźne. Reklama

Zimowy początek tygodnia

Nowy tydzień nie zaczął się zbyt udanie. W całym kraju zmagamy się z mżawką, deszczem lub deszczem ze śniegiem, a w górach również z opadami śniegu. Kolejny dzień nie przyniesie jednak poprawy.

Jak informuje IMGW w pierwszej części tygodnia nasz kraj będzie się znajdować w zasięgu niżu znad Adriatyku. Jeszcze w nocy z poniedziałku na wtorek w wielu miejscach trzeba się liczyć z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu, a na południu również z marznącymi opadami powodującymi gołoledź. W górach i na terenach podgórskich może przybyć od 5 do 15 cm śniegu.

Wtorek dalej będzie pochmurny, z lokalnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem lub śniegu. Na południu przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść do 7 cm. Temperatura w ciągu dnia nie spadnie poniżej zera i wyniesie od zera stopni na wschodzie, przez około 3 st. C na zachodzie do 5 stopni nad morzem. Wysoko w górach możliwe będą porywy do 75 km/h i tam mogą powodować miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Reklama

We wtorek na południu kraju wciąż trzeba się liczyć z lokalnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem lub śniegu, zwłaszcza na południu kraju / wxcharts /

Początek zmian w połowie tygodnia

Duże zachmurzenie utrzyma się również w środę. Wciąż będziemy mieli do czynienia z mieszaniną jesieni i zimy, z opadami opadami deszczu ze śniegiem i śniegu, przeważnie na południu Polski.

Cały czas będzie dosyć chłodno, z temperaturami od zera do 4 stopni Celsjusza w większości kraju. W ciągu dnia na terenach podgórskich trzeba się liczyć z mrozem w okolicach -2 st. C. Tam miejscami trzeba uważać na oblodzenie.

Jak prognozuje IMGW w drugiej połowie tygodnia nasz kraj znajdzie się już w zasięgu rozległego wyżu i warunki zaczną się nieco poprawiać. Pojawi się więcej przejaśnień, jednak noce i poranki zrobią się zdecydowanie chłodniejsze.

Czwartek będzie jeszcze pochmurny, jednak na zachodzie i północy pojawią się już większe przejaśnienia. Słaby deszcz popada nad morzem, zaś miejscami na południu i południowym wschodzie również deszcz ze śniegiem i śnieg.

Rano będzie chłodno, z temperaturami od -3 do 0 stopni. W ciągu dnia na terenach podgórskich mróz się utrzyma i wyniesie -2 st. C, w centrum będą około 2 stopnie, a nad morzem do 5 stopni Celsjusza. W nocy na terenach podgórskich Karpat temperatura spadnie do -4 stopni. Reklama

Wyż przejmie kontrolę

Koniec tygodnia przyniesie więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Aura zdecydowanie się poprawi, a deszcz może padać jedynie w piątek nad morzem. Wyżowa pogoda jednocześnie przyniesie wyraźny spadek temperatury. Nocą i nad ranem przymrozki mogą osiągnąć miejscami (głównie na południu) do -6, -5 st. C.

Pod koniec tygodnia noce i poranki zrobią się mroźne. Miejscami na południu może być nawet -6 stopni Celsjusza / wxcharts /

W ciągu dnia temperatury będą jednak przeważnie dodatnie i wyniosą od 0 stopni na północnym wschodzie do 3 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W niedzielę jednak znowu zrobi się pochmurnie i wrócą opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Poranek znowu jednak będzie mroźny, z temperaturą w okolicach -6 stopni Celsjusza na południu Polski. W ciągu dnia termometry pokażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 4 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Nad morzem warto uważać na silny wiatr, osiągający w porywach do 60 km/h.



