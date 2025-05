W niedzielę Polacy wybiorą prezydenta Polski. Lokale wyborcze zostaną otwarte o godz. 7:00 i będzie można z nich korzystać do godz. 21:00. Wiele wskazuje jednak na to, że pogoda nie ułatwi nam zadania i dostarczy tego dnia wielu nieprzyjemnych zjawisk.

Niedziela wyborcza będzie chłodna , szczególnie na Podhalu, gdzie w ciągu dnia można liczyć na maksymalnie około 6 stopni Celsjusza. Na północy tylko trochę cieplej: 9 stopni. W centrum termometry pokażą około 13 st. C, a najcieplej będzie na zachodzie: do 15 stopni.

Wiele wskazuje na to, że pogoda w dzień wyborów nie będzie nam sprzyjać. Na większą poprawę będziemy musieli poczekać do początku przyszłego tygodnia.

Najnowsze prognozy IMGW wskazują, że temperatury przekraczające 20 stopni Celsjusza pojawią się ponownie w okolicach przyszłego wtorku i środy. Nie będzie to jednak znaczne ocieplenie. Początkowo ograniczy się do zachodnich krańców Polski i lokalnie do Kujaw, gdzie może być 20-21 st. C. W reszcie kraju we wtorek będzie kilkanaście stopni.