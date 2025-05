Choć temperatury będą nieco wyższe niż w poprzednich dniach, będzie to jedyna pozytywna zmiana w środę. Duża część kraju doświadczy sporo nieprzyjemnych zjawisk - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Od rana jest pochmurnie i w większości kraju to się nie zmieni, chociaż wieczorem na północy Polski pojawią się przejściowe rozpogodzenia. Przez większość dnia jednak o łagodnej i spokojnej aurze możemy zapomnieć.

W wielu miejscach, zwłaszcza na północy i wschodzie, popada deszcz. Lokalnie mogą wystąpić ulewy, które przyniosą łącznie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Najgorzej będzie we wschodniej Połowie kraju, gdzie mogą występować burze z opadami krupy śnieżnej. Z burzami przyjdzie też silny wiatr, osiągający w porywach do 60 km/h.