To ponowne wystawienie polskiego lotnictwa do udziału w tej misji, w ramach której od 2004 roku lotnictwo krajów sojuszniczych rotacyjnie stacjonuje w bazach na Litwie, Łotwie i w Estonii i patroluje tam przestrzeń powietrzną. Te trzy bałtyckie państwa nie posiadają własnego lotnictwa bojowego. Polska już kilkakrotnie angażowała do misji swoje lotnictwo w ramach kolejnych zmian kontyngentu Orlik - ostatnim razem od grudnia 2023 do końca lutego 2024 roku, gdy w bazie w estońskim Ämari stacjonowały 4 polskie F-16 z ok. 150 polskimi żołnierzami.