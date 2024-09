Daniel Obajtek o decyzji PKW. " Jeśli będzie trzeba, to zapłacę o wiele więcej"

- W tym roku wpłaciłem na PiS już 100 tys. zł, to było w połowie maja. Jak będzie trzeba to wpłacę więcej - zadeklarował Daniel Obajtek. Europoseł PiS podkreślił, że jest w stanie zapłacić na rzecz partii wymagane pięć tys. zł, a także pokryć wpłatę Jarosława Kaczyńskiego. - Jeśli będzie trzeba to i za pana prezesa zapłacę - przekonuje. Deklaracja padła po decyzji PKW, która odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS i pozbawiła jej subwencji na okres trzech lat.