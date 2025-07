W poniedziałek na oficjalnej stronie Prokuratury Krajowej pojawił się komunikat w sprawie europosła PiS i byłego szefa Orlenu Daniela Obajtka . "Pociągnięcie posła do Parlamentu Europejskiego do odpowiedzialności karnej możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego" - wyjaśniła na wstępie prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego Adama Bodnara .

Immunitet Daniela Obajtka. Jest wniosek do Europarlamentu

"Do postępowania tego dołączono materiały wyłączone z postępowania Prokuratury Okręgowej w Warszawie (...) w sprawie usunięcia kolportowania czasopisma "NIE" z punktów sprzedaży PKN Orlen S.A. oraz Poczty Polskiej (...), w zakresie podjęcia decyzji przez Prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna o wycofaniu ze sprzedaży numeru 10/2023 ww. czasopism we wszystkich punktach dystrybucji mieszczących się na stacjach benzynowych" - czytamy.

"Dowody te stanowią podstawę do przyjęcia dostatecznie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez Daniela Obajtka dwóch przestępstw " - oznajmiła prok. Adamiak.

Drugim przestępstwem miałoby być natomiast wydanie "polecenia jako Prezes Zarządu PKN Orlen S.A. pilnego zdjęcia numeru 10/2023 Tygodnika "Nie" z ekspozycji we wszystkich punktach handlowych należących do PKN Orlen S.A. i uniemożliwienie jego sprzedaży, czym ograniczył nabywanie przyjętego do rozpowszechniania czasopisma".