D. Tusk odrzucił ultimatum. M. Dworczyk wysłał mu pismo przedprocesowe

Tusk o składowiskach odpadów i władzy PiS. Ultimatum Dworczyka

- Ci, którzy we współpracy z PiS-owską władzą, takich miejsc, gdzie te ślady prowadzące do Dworczyków, najwyższych byłych i aktualnych funkcjonariuszy PiS-owskich, ślady ich zaangażowania w nielegalne składowanie trujących odpadów, oni wszyscy wiedzą, że za dwa miesiące będzie już można naprawdę sprawdzić, co, kto przywiózł, gdzie składował i kto na tym zarabiał pieniądze - oceniał Tusk.