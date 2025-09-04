Czternasta emerytura to dodatkowe, coroczne świadczenie pieniężne dla osób pobierających emerytury i renty, wprowadzone na stałe w 2023 roku. Jej wysokość odpowiada wysokości minimalnej emerytury. Świadczenie trafia do uprawnionych automatycznie, bez wniosków, i jest wolne od zajęć komorniczych.

Kolejne wypłaty 14. emerytury. Kiedy?

Wrześniowy harmonogram wypłat czternastej emerytury w 2025 roku jest ściśle powiązany z terminami przekazywania świadczeń podstawowych. ZUS realizuje przelewy 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25, a jeśli termin wypada w dzień wolny, środki trafiają do odbiorców wcześniej. Tak było w przypadku transzy dla świadczeniobiorców z terminem 6 września - pieniądze wysłano wcześniej, aby dotarły przed weekendem.

Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków ani odwiedzać placówek - wystarczy poczekać aż środki pojawią się na koncie lub zostaną dostarczone przez listonosza. Cała procedura realizowana jest z urzędu, bez dodatkowych formalności.

Ile wynoszą czternastki?

Pełna kwota czternastej emerytury w 2025 r. wynosi 1 878,91 zł brutto, czyli tyle co minimalna emerytura po marcowej waloryzacji. Kwota netto (na rękę) to około 1 558 - 1 630 zł, przy czym różnica wynika z zaliczki na PIT i składki zdrowotnej.

Pełne świadczenie trafia do osób, których emerytura lub renta nie przekracza kwoty 2 900 zł brutto. Powyżej tego progu działa mechanizm "złotówka za złotówkę" - każda złotówka ponad limit pomniejsza czternastkę o złotówkę, aż do minimalnej wypłaty technicznej.

W praktyce daje to przejrzyste widełki. Przy emeryturze 3 000 zł brutto czternastka spada o 100 zł i wynosi 1 778,91 zł brutto; przy 3 500 zł brutto - maleje o 600 zł, do 1 278,91 zł brutto. Jeżeli po zastosowaniu zasady redukcji kwota dodatkowego świadczenia byłaby niższa niż 50 zł brutto, nie zostanie wypłacona.

Kto nie dostanie 14. emerytury?

Choć czternasta emerytura stała się stałym elementem kalendarza wypłat ZUS, nie każdy świadczeniobiorca może liczyć na jej wpływ na konto. Najważniejszym kryterium wykluczającym jest wysokość podstawowego świadczenia - jeśli emerytura lub renta brutto przekracza 4 728,91 zł, mechanizm "złotówka za złotówkę" obniża dodatek poniżej ustawowego minimum 50 zł, co skutkuje brakiem wypłaty.

Drugim istotnym warunkiem jest posiadanie prawa do świadczenia na 31 sierpnia 2025 r. - osoby, którym w tym czasie wypłata była zawieszona, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania, również zostaną pominięte.

Wyłączenia obejmują także tych, którzy pobierają świadczenia krótkoterminowe, czyli zasiłki chorobowe i renty okresowe, oraz osoby mieszkające za granicą w państwach, z którymi Polska nie ma umowy o zabezpieczeniu społecznym. W takich przypadkach ZUS nie ma podstaw prawnych do przekazania środków. Warto pamiętać, że katalog uprawnionych jest szeroki i obejmuje m.in.:

emerytury powszechne,

renty z tytułu niezdolności do pracy,

renty rodzinne i socjalne,

świadczenia przedemerytalne,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

program "Mama 4+".

Rolnicy z KRUS i służby mundurowe otrzymują czternastkę w ramach swoich systemów, ale na zasadach zbliżonych do powszechnych.

Istotnym ułatwieniem jest fakt, że czternasta emerytura jest wolna od zajęć komorniczych i nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń socjalnych, w tym dodatku 500+ dla osób niesamodzielnych.

