Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał, że wypłaty czternastych emerytur rozpoczął jeszcze w sierpniu. Trafią one do osób, które emeryturę lub rentę pobierają 1 września. Pozostałym seniorom pieniądze będą wypłacane razem z wrześniowymi świadczeniami, zgodnie z przyjętym harmonogramem ZUS. Oznacza to, że czternastki pojawią się na kontach lub w domach emerytów i rencistów w dniach: 6, 10, 15, 20 i 25 września.

Czternastki 2025. Ile wynosi świadczenie?

ZUS podkreśla, że czternastka trafi do seniorów w taki sam sposób jak ich comiesięczna emerytura lub renta. Oznacza to przelew na konto albo przekaz pocztowy. Co ważne, aby otrzymać czternastkę, nie trzeba składać żadnych wniosków. ZUS wypłaca ją automatycznie, z urzędu.

Emeryci mogą być spokojni, że środki zostaną naliczone i przekazane razem z bieżącym świadczeniem. Czternastka nie podlega także zajęciom komorniczym i nie wpływa na prawo do innych form wsparcia socjalnego.

Wysokość czternastej emerytury w 2025 roku odpowiada minimalnemu świadczeniu emerytalnemu i wynosi 1 878,91 zł brutto. Seniorzy, których główne świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto, otrzymają pełną kwotę.

Przy wyższych emeryturach stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę". W takich przypadkach czternastka będzie stopniowo pomniejszana, aż do całkowitego wygaśnięcia prawa do dodatku przy świadczeniach powyżej 4 728,91 zł brutto. Jeśli wysokość dodatkowego świadczenia okaże się niższa niż 50 zł brutto, nie będzie ono wypłacone.

ZUS przypomina, że dodatkowe świadczenie nie trafi do osób, które mają zawieszoną wypłatę emerytury lub renty, np. z powodu przekroczenia limitu dorabiania. W pozostałych przypadkach czternastka jest gwarantowana i trafi do seniorów we wrześniu. Łączną kwotę wypłat ZUS szacuje na 991 mln złotych.

Źródło: zus.pl

Ekspert lotniczy o wypadku w Radomiu: Prawdopodobnie to czynnik ludzki Polsat News