Pod koniec sierpnia i we wrześniu czternasta emerytura zacznie wpływać na konta seniorów. ZUS przypomina jednak, że wysokość świadczenia może ulec zmianie - powodem jest renta wdowia.

Renta wdowia 2025. Jak wpływa na inne świadczenia?

ZUS w związku ze zbliżającym się terminem pierwszych wypłat czternastej emerytury, przypomniał świadczeniobiorcom, że wartość nowego świadczenia, renty wdowiej, może znacząco wpłynąć na wysokość otrzymywanych przez nich pozostałych świadczeń. To właśnie suma wszystkich dochodów decyduje o prawie do wypłaty "czternastki" oraz jej ostatecznej kwocie.

Renta wdowia to nic innego jak połączenie dwóch świadczeń. Osoby, które są uprawnione do tego świadczenia, mają prawo do pobierania własnego świadczenia np. emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej. Świadczeniobiorcy mają możliwość wyboru jednej z dwóch opcji:

100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. własnego świadczenia,

lub 100 proc. własnego świadczenia + 15 proc. renty rodzinnej.

Aby wybrać korzystniejszą dla siebie konfigurację, można skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie internetowej ZUS.

Należy pamiętać, że renta wdowia jest objęta limitem dochodowym. Prawo do renty rodzinnej w ramach tego świadczenia przysługuje tylko wtedy, gdy suma wszystkich wypłacanych świadczeń nie przekracza trzykrotności minimalnej emerytury, która od 1 marca 2025 roku wynosi 1 878,91 zł brutto. Oznacza to, że łączna kwota świadczeń nie może przekroczyć 5 636,73 zł brutto. W przypadku przekroczenia tego limitu ZUS dokona stosownego pomniejszenia wypłacanych świadczeń.

Rozwiń

Ile będzie wynosić czternasta emerytura? Tak ją obliczysz

Wysokość czternastej emerytury może maksymalnie wynosić 1 878,91 zł brutto. Pełną kwotę otrzymają jedynie osoby, których świadczenie główne nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku wyższych emerytur wartość czternastki będzie pomniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

ZUS nie wypłaca świadczenia, jeśli jego wysokość po pomniejszeniu wyniesie mniej niż 50 zł brutto. Z tego powodu na czternastkę nie mogą liczyć osoby, których główne świadczenie jest wyższe niż 4728,91 zł brutto.

Wprowadzenie renty wdowiej sprawiło, że niektórzy mogą w tym roku otrzymać niższą czternastą emeryturę niż w latach ubiegłych - mimo że wcześniej spełniali warunki do pełnej wypłaty. Jest to spowodowane tym, że do wyliczenia wysokości tego świadczenia ZUS uwzględnia łączną wartość pobieranych przez daną osobę świadczeń - zarówno tych z tytułu emerytury lub renty, jak i dodatku z renty wdowiej. Dla orientacji: jeśli średnia renta wdowia wynosi około 350 zł, to osoba pobierająca emeryturę na poziomie 2 550 zł prawdopodobnie już przekracza limit, który wyklucza otrzymanie pełnej kwoty czternastej emerytury.

Aby w przybliżeniu wyliczyć, ile wyniesie tegoroczna czternastka, można posłużyć się prostym schematem:

Oblicz łączną wysokość wszystkich świadczeń, które otrzymujesz miesięcznie (w tym renta wdowia). Od tej kwoty odejmij 2 900 zł - to próg, po którego przekroczeniu zaczyna się pomniejszanie dodatku. Otrzymaną różnicę odejmij od pełnej kwoty czternastej emerytury, czyli 1 878,91 zł brutto.

Pamiętaj, że jeśli wyliczona kwota jest niższa niż 50 zł, świadczenie nie zostanie wypłacone.

Dla większej dokładności warto skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie ZUS, który automatycznie uwzględnia wszystkie obowiązujące zasady i limity.

Źródło: zus.pl

Wiatraki dzielą koalicję. Minister energii: Kołodziejczak nie przeczytał ustawy Polsat News Polsat News