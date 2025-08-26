Czternasta emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane corocznie emerytom i rencistom. Jej wysokość to 1878,91 zł brutto. Na pełną kwotę mogą liczyć te osoby, których zasadnicze świadczenie (emerytura bądź renta) nie przekracza 2900 zł brutto. W przeciwnym razie czternastka zostanie odpowiednio pomniejszona, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Przykładowo: osoby otrzymujące 3500 zł emerytury otrzymają czternastkę pomniejszoną o 600 zł, a więc 1278,91 zł brutto. Jeśli ktoś dostaje 4728,91 zł brutto emerytury, to wówczas nie ma co liczyć na dodatkowe świadczenie. ZUS nie przekaże czternastki, jeśli jej kwota po odliczeniach okaże się niższa niż 50 zł brutto.

Jak uniknąć potrąceń z czternastej emerytury? Należy złożyć wniosek do ZUS

Trzeba zaznaczyć, że z czternastej emerytury potrącana jest też składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Wysokość świadczenia netto nie będzie taka sama dla każdej osoby.

Co ważne - osoby, które pobierają niskie świadczenia emerytalne mogą rozważyć złożenie w ZUS-ie wniosku EPD-21 dotyczącego niepobierania zaliczek na podatek od dochodu do 30 000 zł. Wówczas, jeśli łączne dochody ze wszystkich źródeł nie przekroczą 30 000 zł w danym roku, ZUS nie pobierze zaliczki i wobec tego wypłaci wyższą czternastkę. Wzór stosownego wniosku jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy wypłata czternastej emerytury? Niektórzy dostaną przelewy już w sierpniu

Czternasta emerytura zostanie wypłacona wraz z zasadniczymi świadczeniami. Oznacza to, że przelewu możemy spodziewać się 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez ZUS, emeryci i renciści otrzymujący świadczenia pierwszego dnia miesiąca mogą spodziewać się przelewów na koncie wcześniej, ponieważ środki na pocztę i do banków wyjdą z ZUS jeszcze w sierpniu.

Co istotne, czternasta emerytura jest wypłacana z urzędu. Oznacza to, że osoby uprawnione do jej otrzymania nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków, by ją dostać.

Jak wynika z informacji podanych we wspomnianym komunikacie: "Na dodatkowe świadczenie nie mogą również liczyć osoby, które na 31 sierpnia będą mieć zawieszoną wypłatę emerytury/renty, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania".

