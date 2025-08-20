Oprócz trzynastki emeryci mogą liczyć na 14. emeryturę. Dodatek ten przysługuje osobom o najniższych świadczeniach emerytalnych. W tym roku po marcowej waloryzacji czternasta emerytura wynosi 1 878,91 zł brutto. Jest wypłacana przez ZUS lub KRUS.

Kiedy wypłata 14. emerytury? ZUS i KRUS wyśle ją w te dni

Rada Ministrów ogłosiła już termin wypłat 14. emerytury w 2025 roku. Emeryci mogą liczyć na dodatkowe pieniądze już po wakacjach. Świadczenie wypłacane przez ZUS i KRUS zostanie wysłane już we wrześniu. Obie instytucje jednak mają nieco inny harmonogram wypłat.

Osoby pobierające emeryturę z ZUS mogą liczyć na czternastkę wraz z miesięcznym świadczeniem w dniach:

1 września

5 września

6 września

10 września

15 września

20 września

25 września

Ze względu na to, że 6 i 20 września wypada w sobotę, świadczeniobiorcy otrzymujący emeryturę w tych dniach dostaną przelew w dzień roboczy poprzedzający te daty, czyli 5 i 19 września.

KRUS wpłaca emerytury w nieco inne dni, dlatego czternastka wpłynie na konto rolników w dniach:

7 września

10 września

15 września

20 września

25 września

Podobnie jak w przypadku emerytur wypłacanych przez ZUS, osoby otrzymujące świadczenie z KRUS 20 września na koncie zobaczą je 19 września.

Ile wynosi czternastka w 2025 roku?

Po marcowej waloryzacji wzrosła również kwota 14. emerytury. Wynosi ona równowartość najniższej emerytury, czyli 1878,91 zł brutto. Na rękę emeryci otrzymają od 1500 do 1640 zł.

Niestety nie wszyscy mogą liczyć na taką kwotę. Tyle wynosi pełna czternastka wypłacana na konta emerytów, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto.

W przypadku czternastki obowiązuje zasada "złotówkę za złotówkę", czyli każda złotówka przekraczająca przyjęty próg 2900 zł brutto obniża kwotę czternastej emerytury. Osoba pobierająca 4000 zł brutto otrzyma 878,91 zł brutto 14. emerytury. Najniższa kwota dodatkowego świadczenia może wynieść 50 zł, czyli emeryci z emeryturą wyższą niż 4728,91 zł są automatycznie wykluczeni z pobierania czternastki.

Komu przysługuje 14. emerytura?

Na 14. emeryturę mogą liczyć osoby pobierające podstawowe świadczenia emerytalno-rentowe, czyli:

emeryturę,

rentę z tytułu niezdolności do pracy,

rentę rodzinna, w tym renta wdowia,

rentę socjalna,

nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,

świadczenia przedemerytalne.

Na wysokość 14. emerytury mają wpływ wszystkie ww. świadczenia. Jeśli osoba pobiera emeryturę i rentę rodzinną - kwota czternastki jest obliczona po zsumowaniu tych świadczeń.

Podobnie jest z 14. emeryturą wypłacaną przez KRUS. Należy się ona osobom pobierającym:

emerytury rolniczej,

renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

renty rodzinnej,

okresowej emerytury rolniczej lub

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Kiedy rolnik pobiera zarówno emeryturę pracowniczą z ZUS, jak i emeryturę rolniczą, czternastka będzie wypłacana tylko wtedy, gdy suma obu świadczeń nie przekroczy 4728,91 zł brutto.

Kto wypłaci 14. emeryturę - ZUS czy KRUS?

Świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS mogą się łączyć, ale to jednak nie oznacza, że osoba pobierająca je otrzyma dwie czternastki. Jeśli KURS wypłaca emeryturę rolniczą z dodatkiem z ZUS, czternastkę wypłaci KRUS. Osobom pobierającym emeryturę pracowniczą z ZUS oraz emeryturę rolniczą czternastkę wypłaci ZUS.

Obecnie ZUS przeprowadza weryfikację świadczeniobiorców i po 31 sierpnia wyśle decyzję o przyznaniu i ewentualnej wysokości 14. emerytury.

