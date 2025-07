Przemysław Czarnek dołączył do maratonu słownych przepychanek pomiędzy posłami PiS a Sławomirem Mentzenem . Rozpoczęły się one po tym, jak lider Konfederacji odmówił Jarosławowi Kaczyńskiemu podpisania się pod listą postulatów zaproponowaną przez PiS, tzw. Deklaracją Polską .

- Wydaje im się (działaczom Konfederacji - red.), że jeżeli pójdą w taki "platformiany anty-PiS" to coś na tym zyskają. Nie wydaje mi się. Mój szczery apel: Koledzy, panowie, halo, wróg jest nie tutaj . Tym, co szkodzi dzisiaj Polsce są fatalne rządy Donalda Tuska - przekonywał Fogiel.

- Jeżeli pewne siły polityczne mówią, że mogą się umawiać na rządzenie zarówno z nami jak i z Platformą Obywatelską , no to mówią, że w gruncie rzeczy nie chcą zmienić systemu w Polsce, nie chcą odrzucić postkomunizmu, nie chcą by Polska prowadziła politykę, która jest naprawdę w interesie naszego kraju - argumentował Kaczyński.

Mentzen nie przyjął argumentacji prezesa PiS. - Kiedy Jarosław Kaczyński konstruował te swoje 10 punktów to specjalnie tak je zrobił, żebyśmy my jako Konfederacja na pewno ich nie podpisali. Chodziło mu o zupełnie coś innego: nie po to, żebyśmy ja podpisali, tyko po to, żeby pokazać, dlaczego jej nie podpisaliśmy - tłumaczył na nagraniu.