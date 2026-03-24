Wypadek na krakowskim skrzyżowaniu. Bus wbił się w pojazd wojskowy
We wtorek rano w Krakowie na jednym ze skrzyżowań doszło do zderzenia pojazdu wojskowego z busem. Nikt nie został poważnie ranny. Kierowcy busa zatrzymano prawo jazdy. Badanie wykazało, że prowadził w stanie po spożyciu alkoholu, co stanowi wykroczenie.
Zgłoszenie o wypadku wpłynęło na policję około godz. 8.40.
- W zdarzeniu brał udział samochód służb wojskowych. Pojazd przejeżdżał przez skrzyżowanie ulicą Rzemieślniczą, miał włączone sygnały uprzywilejowania - świetlne i dźwiękowe - przekazał Interii oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie kom. Piotr Szpiech.
Natomiast ze wstępnych ustaleń wynika, że wjechał na skrzyżowanie w momencie, gdy sygnalizator nadawał światło czerwone.
- Z bocznej ulicy Wadowickiej wyjeżdżały samochody. W pewnym momencie bus uderzył w wojskowy samochód. Nikt nie został poważnie poszkodowany - usłyszeliśmy.
- Jak się okazało, kierujący busem znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu. Badanie wykazało 0,1 mg na litr. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy - dodał kom. Szpiech.
Utrudnienia na miejscu zdarzenia udało się zlikwidować przed godz. 10. Droga jest przejezdna.