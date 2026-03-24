Były opozycjonista ma trafić do więzienia. Spór z Romanem Giertychem w tle
Były opozycjonista z okresu stanu wojennego, a obecnie szef warszawskiego klubu "Gazety Polskiej", Adam Borowski może trafić do więzienia - zdecydował Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli. Mężczyzna został skazany na pół roku pozbawienia wolności za znieważenie posła KO Romana Giertycha. Choruje na nowotwór.
Były opozycjonista został już wcześniej skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, ale sąd musiał ustalić, czy mężczyzna jest zdolny do odbywania kary w więzieniu. Borowski ujawnił bowiem, że jest poważnie chory - ma nowotwór.
We wtorek warszawski sąd uznał, że nie widzi przeszkód w osadzeniu Borowskiego w zakładzie karnym.
- Sąd stwierdził, że miałem okazję przeprosić, nie skorzystałem z tego. Prokurator w tej sprawie wnioskował o zawieszenie kary, ale sąd pozostał nieugięty - stwierdził dawny działacz "Solidarności", cytowany przez serwis niezalezna.pl. Jak zapowiedział, w więzieniu rozpocznie głodówkę.
Prezydent zainterweniuje? Nawrocki pytany o Borowskiego
Niewykluczone, że sprawa byłego opozycjonisty trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Polityk był pytany o ewentualne ułaskawienie skazanego publicysty.
- Opinie prawne spłyną do mnie w przyszłym tygodniu i będę podejmował decyzję, czy mogę ułaskawić pana Adama Borowskiego w pierwszym pakiecie ułaskawień, które czekają na moim biurku - mówił prezydent pod koniec stycznia.
Nawrocki potwierdził, że zwrócił się do swoich współpracowników z prośbą o analizę prawną sprawy Adama Borowskiego.
- Bardzo odważny człowiek, który zawsze stawał po stronie Polski - powiedział nim prezydent.
Jak przyznał prezydent, "jest zaniepokojony tą sytuacją, bo zna człowieka".
"Współpracuje z przestępcami". Borowski o Giertychu
Adama Borowskiego skazano za słowa, które wypowiedział na antenie Telewizji Republika w kontekście Romana Giertycha i afery Polnordu. Borowski stwierdził, że polityk KO jest mecenasem, który "współpracuje z przestępcami".
- Zapewniał nie tylko taką tarczę prawną, ale tutaj dawał swoich znajomych, godził się na to, żeby jego znajomi byli tymi słupami - dodawał.
Polityk KO złożył wobec Borowskiego prywatny akt oskarżenia, zarzucając mi zniesławienie. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał argumentację Romana Giertycha i skazał publicystę na pół roku więzienia.
Adam Borowski zapowiedział, że nie wykona wyroku sądu i nie przeprosił Romana Giertycha.