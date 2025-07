Mentzen postawił się prezesowi PiS. Na ripostę nie czekał długo

"To PiS potrzebuje Konfederacji, a nie Konfederacja PiS" - stwierdził lider Konfederacji Sławomir Mentzen w odpowiedzi na propozycję złożoną ugrupowaniu przez Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS zaoferował Konfederacji podpisanie "Deklaracji Polska", zawierającej postulaty Prawa i Sprawiedliwości. "W stosownym czasie to my przedstawimy potencjalnym partnerom nasze warunki" - odparł Mentzen. Dla Kaczyńskiego wpis ten jest dowodem na to, że Konfederacja może dążyć do koalicji z KO.