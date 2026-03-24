Choć we wtorek w ciągu dnia będzie przeważnie od 12 do 16 stopni Celsjusza, po zachodzie słońca szybko się ochłodzi. Najzimniej zrobi się na południowym wschodzie i tam eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej spodziewają się najsilniejszych przymrozków.

Nadchodzą nocne mrozy. Ostrzeżenie w sześciu województwach

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza miejscami do około -3, przy gruncie do około -6 st. C" - napisali synoptycy IMGW w ostrzeżeniu meteorologicznym.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla całości lub części sześciu województw na południowym--wschodzie Polski, czyli:

podkarpackiego ;

centralnej i południowej części lubelskiego ;

południowo-wschodnich krańców mazowieckiego ;

większości świętokrzyskiego (bez powiatów zachodnich);

południowej i wschodniej części małopolskiego ;

powiatów żywieckiego i cieszyńskiego w śląskim.

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 23:00 i utrzymają się przez całą noc, do godz. 7:30 w środę.

Noc z wtorku na środę może być wymagająca nie tylko z powodu ujemnych temperatur. W tym czasie pogoda w Polsce zacznie się pogarszać.

Koniec spokoju w pogodzie. Po zmroku wrócą deszcze

Aura przez cały dzień będzie spokojna, dzięki działaniu wyżów Max i Norbert. Po zachodzie słońca jednak warunki mocno się zmienią. Z zachodu nadejdzie front atmosferyczny.

W nocy zrobi się pochmurnie i zacznie padać słaby deszcz, głównie nad morzem.

Do tego na północy powieje mocniejszy wiatr, który na Wybrzeżu w porywach osiągnie do 55 km/h. Jeszcze silniejsze podmuchy wystąpią w górach: wysoko w Sudetach podmuchy dojdą do 65, a nad ranem do 90 km/h.

