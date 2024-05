Politycy masowo komentują zdarzenie, jako miało miejsce w piątek - chodzi o nieprawdziwą depeszę , którą opublikowała Polska Agencja Prasowa . Jak się okazuje, mógł to być rosyjski cyberatak.

PAP. Gawkowski o cyberataku

- Rozpoczęły się działania służb , one działają na poziomie ABW, NASK, zarządzanie odbywa się też w PAP - poinformował Gawkowski, dodając, że w sprawę zaangażowany został już premier Donald Tusk .

PAP a cyberatak. Siewiera: Bad news for Russia

"Informacje dotyczące ewentualnej mobilizacji, jakie znalazły się w sieci PAP, są nieprawdziwe i być może celowe. W Rzeczypospolitej mobilizacje zarządza prezydent, w trybie wskazanym w art. 136 Konstytucji. Nawet w tej kwestii są błędne. Jestem w kontakcie z rządem w tej sprawie. Bad news for Russia: nie da się Polski rozgrywać w takich sprawach " - napisał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera .

Do sprawy odniósł się też Władysław Kosiniak-Kamysz . "Ataki hakerskie ze strony Rosji nasilają się, podobnie jak presja na naszą wschodnią granicę. Dlatego systematycznie, w każdej przestrzeni, musimy dbać o nasze bezpieczeństwo. Wrogom nie uda się zdestabilizować naszego państwa " - orzekł minister obrony narodowej.

Pojawiają się również pierwsze krytyczne komentarze pod adresem aparatu państwowego. Radosław Fogiel zwrócił się do Krzysztofa Gawkowskiego. "I co, będzie się z ponurą miną w kryzysowej kurteczce przyglądał serwerom PAP? Oczekujemy od rządzących konkretnych działań i jasnych informacji na temat tego ataku i stanu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej" - napisał. "Nie przeszkadzajcie, pan premier jest zajęty tym, co lubi najbardziej, gdy nie pisze bredni o PiS - ocieplaniem wizerunku" - dodał wkrótce później.