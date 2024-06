CPK po nowemu. Baranów - lotnisko. Kiedy powstanie i gdzie dokładnie?

Donald Tusk podczas specjalnej konferencji ogłosił przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego. Polska ma stać się jednym wielkim megalopolis, a jedną z jego składowych będzie lotnisko w Baranowie. To ma być najnowocześniejsze w Europie.

Lotnisko w Baranowie ma mieć dwie drogi startowe o łącznej długości 3,8 km. Węzeł kolejowy połączy port z istniejącymi i planowanymi do wybudowania liniami. Rozbudowana zostanie także autostrada - między Warszawą a Łodzią powstanie trzeci i czwarty jej pas. Obecnie wszystkie prace związane z CPK dotyczą dokumentacji i projektów. Choć fizycznie w Baranowie niewiele się wydarzyło, to już do tej pory CPK kosztował nas 2,7 miliarda złotych. Reklama

Kiedy powstanie lotnisko w Baranowie? Pierwsze samoloty mają wzbić się w niebo za osiem lat, dokładnie w 2032 roku. Jego budowa ma pochłonąć ponad 42,7 mld zł, a według założeń ma obsługiwać 34 miliony pasażerów rocznie. Lotnisko w Baranowie powstanie 37 kilometrów na zachód od Warszawy. CPK swoim zasięgiem obejmie obszar łącznie dziewięciu gmin i są to Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Nowa Sucha, Teresin, Błonie, Radziejowice, Wiskitki i Żyrardów. CPK i lotnisko w Baranowie zajmie obszar o powierzchni około 3000 hektarów.

Lotnisko w Baranowie ma być ultranowoczesne. W planach pojawiły się rozwiązania przyjazne dla pasażerów, w tym ruchome chodniki, kioski z funkcją biometryczną, stanowiska do samodzielnej odprawy bagażowej czy skanery CT, które generują trójwymiarowy obraz bagażu. Najważniejszym punktem CPK ma być tak zwane atrium, czyli miejsce, gdzie pasażerowie lotniska i dworców będą mogli się przesiadać. Do tego powstanie "Airport City" z hotelami, terenami wystawowymi, kongresowymi i siedzibami firm. Reklama

Budowa CPK: Co czeka lotnisko w Modlinie?

Lotnisko w Modlinie czeka z kolei rozbudowa. Już teraz jest na granicy wydolności. Założenia na 2024 rok przyjmują, że do końca roku przez lotnisko przewinie się blisko 3,5 mln pasażerów, co będzie rekordem.

Budowa CPK nie wyklucza inwestycji w jedyne obecnie lotnisko w centralnej części Polski, które działa 24 godziny na dobę. Co czeka lotnisko w Modlinie? Przede wszystkim pojawią się nowe bramki. Planowane jest rozbudowanie terminalu pasażerskiego o dwie części non-Schengen, czyli poza granicę Unii Europejskiej. Pojawić mają się także płyty postojowe samolotów, będzie ich co najmniej cztery, a docelowo nawet sześć.

Lotnisko w Modlinie ma zyskać także nowy pas startowy. Ten obecny ma zostać zamieniony w drogę kołowania. Nowa droga startowa ma leżeć równolegle do obecnego pasa. To jednak kolejny etap rozbudowy lotniska w Modlinie. To może obsłużyć w ciągu roku 4,2 mln pasażerów, po rozbudowie terminala i płaszczyzn postojowych przepustowość wzrośnie do około 6,5-7 mln pasażerów. Lotnisko w Modlinie zyska także połączenie kolejowe. Budowa dojazdu kolejowego z pobliskiej stacji do portu lotniczego ma być oddana do użytku w 2027 roku. Autobus wahadłowy pomiędzy portem a stacją zostanie usunięty. Reklama

Kolejne inwestycje związane z rozwojem lotniska w Modlinie to rozbudowa drogi ekspresowej S7. Ta jest jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych łączących stolicę z Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Prace mają się zakończyć w maju 2025 roku, a nowy węzeł w ciągu trasy S7 będzie się znajdował zaledwie 800 metrów od obecnego terminala. Dojechać na lotnisko w Modlinie będzie można szybko i bezproblemowo.

CPK po nowemu. Lotnisko Chopina również czeka rozbudowa

Największe lotnisko w Polsce obsługuje obecnie około 20 mln pasażerów rocznie. Przeobrażenie Okęcia sprawi, że odprawionych zostanie kolejnych 10 mln osób, dzięki czemu przepustowość zwiększy się do 30 mln. Do 2029 roku ma zmienić się sporo, przede wszystkim wokół głównego terminala. Pojawią się nowe stanowiska postojowe dla samolotów, zwiększy się liczba odpraw dla rejsów do państw non-Schengen, czyli m.in. USA i Kanady, Bliskiego Wschodu i Azji. Wzrośnie liczba stanowisk przystosowanych dla największych maszyn, w tym Boeingów 787 Dreamliner, aby mogły parkować bezpośrednio przy terminalu. Reklama

Rozbudowa Okęcia zakłada także dobudowanie pirsu południowego oraz 15 nowych stanowisk postojowych przy terminalu dla samolotów wąskokadłubowych, na przykład takich jak Boeing 737, Airbus A320 czy Embraer E195. Rozbudowa będzie prowadzona na każdym z trzech poziomów terminala. Dobudowana ma zostać także nowa część sortowni bagażu. Przewidywany koszt zaplanowanych prac to około 2,3 mld zł.

Czy rozbudowa Okęcia ma sens w perspektywie powstania CPK? Podczas konferencji pytany o to premier Donald Tusk zapowiedział, że funkcja Okęcia na pewno ulegnie zmianie. Lotnisko Chopina ma funkcjonować w obecnej, pasażerskiej postaci do setnej rocznicy działalności, czyli do 2034 roku, a więc jeszcze rok po tym, gdy otwarte zostanie lotnisko w Baranowie. Później Okęcie zmieni swój profil. Swoją przystań znajdą tu m.in. bezzałogowe drony. Okęcie ma pełnić rolę "centrum komunikacji lotniczej XXI wieku".