W piątek 25 października do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 777) autorstwa Lewicy. Zgodnie z jego treścią proponuje się ustanowienie dnia wolnego 24 grudnia w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia .

Wigilia wolna od pracy? Projekt został skierowany do dwóch komisji

Pierwsze czytanie projektu na posiedzeniu Sejmu odbyło się w piątek 8 listopada. Wówczas został on skierowany do Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Wolna Wigilia kosztem innego dnia ustawowo wolnego od pracy?

Prezydent Andrzej Duda oznajmił w Radiu Zet, że zgadza się z pomysłem Lewicy i podpisałby rzeczoną ustawę. Z kolei minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz , również w rozmowie z Radiem Zet, nie sprzeciwiła się ustanowieniu Wigilii dniem wolnym. Szefowa resortu wspomniała jednak, że każdy dzień wolny może być równoznaczny z kosztem dla gospodarki wynoszącym od 6 do 8 mld złotych . Zasugerowała również, by zastanowić się nad innymi dniami wolnymi, które nie są konieczne.

Wigilia wolna od pracy jeszcze w tym roku? Marszałek Sejmu ma wątpliwości

W środę 6 listopada na konferencji prasowej poprzedzającej posiedzenie Sejmu Szymon Hołownia wypowiedział się na temat proponowanych zmian. Marszałek Sejmu zdaje sobie sprawę z tego, że społeczeństwo oczekuje wprowadzenia dnia wolnego w Wigilię, jednak ma wątpliwości co do tego, czy powinno się to odbyć jeszcze w tym roku.