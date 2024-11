Gnom z TikToka. Influencer wspomniał o Polakach

Zapytaliśmy karnistę dr hab. Mikołaja Małeckiego o to, jakie wykroczenia popełnia tiktoker. Jako pierwsze Małecki wymienia zakłócenie porządku publicznego, czyli wykroczenie z art. 51 kw. - Zachowania Gnoma stanowią wybryk i naruszają spokój w miejscu publicznym, szczególnie gdy wchodzi do sklepu czy też do restauracji - mówi karnista. Grozi za to areszt, ograniczenie wolności lub grzywna od 20 do nawet 5000 zł.