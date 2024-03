- Nie ma tak. Chcecie, to sobie zapłaćcie i nie ma sprawy - mówi mężczyzna. - Ale my tu nagrywamy self-tape - odpowiada Turnau.

- Czy nagrywasz, czy cokolwiek, to my tutaj stoimy, chcesz z nami, proszę bardzo, zapłać nam - jednoznacznie wskazuje mężczyzna. - Zakopane to jest bardzo sympatyczne miasto - podsumowuje z uśmiechem autorka instagramowej rolki, którą podpisała "Kiedy chcesz nagrywać self-tape na Krupówkach, lepiej weź gotówkę. Z życia wzięte ".

Zakopane i afera o misia. Internauci oburzeni

"Chciałam powiedzieć tym, co nie wiedzą, że jestem zakopianką z krwi i kości. Zakopane to nie tylko chamski pseudomiś (ten prawdziwy stoi przy oczku)" - dodała. Przekazała również, że rolka to część większej całości, w której miała zachęcić do przyjazdu do swojego rodzinnego miasta. "Sytuacja z misiem wydarzyła się zupełnym przypadkiem" - podkreśliła.