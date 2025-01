Najnowszy sondaż pracowni Pollster powstał na zlecenie "Super Expressu". W badaniu zapytano Polaków o to: "Czy znajomości polityka z osobami skazanymi za działania w grupach przestępczych, powinny go dyskwalifikować z życia publicznego"?

Sondaż. Politycy a gangsterzy. Polacy wskazują

W najnowszym badaniu pracowni Pollster 62 proc. ankietowanych wskazało, że znajomość polityka z gangsterami powinna dyskwalifikować go z życia publicznego.

Pytany o to, czy ujawniona znajomość Karola Nawrockiego nie zaszkodzi mu w wyborach, odpowiedział: - Wielu wyborców nie zachęci to do zagłosowania na niego.