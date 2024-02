Wskaźnik waloryzacji odzwierciedla, jak w ciągu poprzedniego roku zmieniły się ceny towarów i usług, które nabywaliśmy na co dzień. Dodatkowo jest zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Waloryzacja rent i emerytur 2024. Ile?

Wcześniej, w połowie stycznia 2024 roku, poznaliśmy również dane GUS, które dotyczyły średniorocznych cen towarów i usług konsumpcyjnych. W tym przypadku inflacja (wzrost cen) w 2023 roku wynosiła 11,4 proc., natomiast dla gospodarstw domowych rencistów i emerytów jej wysokość to 11,9 proc.

W praktyce oznacza to, że do ustalenia wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2024 roku wzięto pod uwagę wysokość inflacji dla gospodarstw domowych rencistów i emerytów w 2023 roku wynoszącą 11,9 proc. A więc zgodnie z przepisami składnik wliczany do waloryzacji mógł wynieść nie mniej niż 0,22 proc.