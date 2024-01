Kwota wolna od podatku 2024

Razem z kwotą wolną od podatku urosła też kwota zmniejszająca podatek obliczana na jej podstawie. To iloczyn kwoty wolnej od podatku i stawki najniższego progu dochodowego (12 proc.), czyli aktualnie 3600 zł rocznie. Po podzieleniu rzez liczbę miesięcy otrzymamy 300 zł - o tyle obniżane są zaliczki na podatek dochodowy pobierane z wynagrodzenia. Wcześniej było to 525,12 zł.

Wyższa kwota wolna najwcześniej w 2025 roku

W ostatnich latach kwestia kwoty wolnej od podatku, która za rządów liberalnej gospodarczo PO utrzymywała się na niskim poziomie, była częstym argumentem wyciąganym w różnych sporach. Koalicja, która objęła władzę po wyborach z 15 października, szła do nich z hasłem podniesienia kwoty wolnej dwukrotnie - do 60 000 zł. Sam postulat był też jednym ze sztandarowych "100 konkretów na 100 dni" .

W treści odpowiedzi znalazły się też wyliczenia dotyczące zmniejszenia obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, co jest jednoznaczne ze zmniejszeniem wpływów do budżetu państwa. Realizacja obietnicy podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł ma kosztować ok. 48 miliardów złotych.