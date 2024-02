Czym jest świadczenie "500 plus dla seniora" i ile wynosi?

Świadczenie uzupełniające to świadczenie przeznaczone dla osób, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji ze względu na różne ograniczenia (zarówno fizyczne, jak i psychiczne). Rzeczone wsparcie dochodowe przeznaczone jest na pokrycie wydatków związanych z podstawowymi potrzebami.

Ile wynosi świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji? Zgodnie z nazwą, jest to 500 zł miesięcznie . W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego kwota świadczenia jest pomniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Kto może ubiegać się o świadczenie uzupełniające "500 plus dla seniora"?

Świadczenie uzupełniające jest znane pod nazwą "500 plus dla seniora" z tego względu, że większość świadczeniobiorców to osoby po 75. roku życia . Jednak nie tylko seniorzy mogą otrzymać wsparcie. Aby otrzymać świadczenie uzupełniające należy:

Jak złożyć wniosek o przyznanie świadczenia uzupełniającego?

Osoby chcące starać się o przyznanie świadczenia uzupełniającego muszą złożyć wniosek do organu wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe (ZUS, KRUS) . W przypadku ZUS-u można to zrobić zarówno w placówce , jak i za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Osoby pobierające emerytury z KRUS stosowny wniosek mogą złożyć w oddziale regionalnym , placówce terenowej lub internetowo poprzez e-wniosek.

Co ważne, w obu przypadkach do wniosków należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji .

W przypadku braku stosownego orzeczenia, do wniosku trzeba dodać zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia (jednak musi być ono wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku), dokumentację medyczną mającą znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeśli dana osoba je posiada).

Oprócz tego, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej, to wówczas do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń. W przypadku jakichkolwiek zmian, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczenia uzupełniającego, trzeba niezwłocznie poinformować o nich stosowny organ, do którego złożono wniosek (ZUS, KRUS).