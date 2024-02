Rachunki za prąd. Jakie kwoty w 2024 roku? Dwie grupy ucierpią najmocniej

Polskie gospodarstwa domowe czeka znacząca zmiana finansowa — wzrost opłat za prąd i to już od połowy bieżącego roku. W centrum tej burzliwej transformacji znajdują się dwie główne grupy konsumentów, dla których rachunki mogą podrożeć o ponad połowę. To bezpośrednie następstwo zakończenia rządowego programu zamrożenia cen, który do tej pory oferował pewien poziom ochrony przed dynamicznymi zmianami na rynku energetycznym.