Najniższa krajowa to najniższe wynagrodzenie pracowników na umowie o pracę. Kwota ta regulowana jest specjalną ustawą zabezpieczającą pracowników przed wyzyskiem ze strony pracodawców. W 2024 roku osiągnęła ona rekordową kwotę 4242 zł brutto. Jednak w połowie roku zaplanowana jest kolejna podwyżka.

Ile wynosi najniższa krajowa na rękę? Wynagrodzenie netto zależy od wielu czynników, do których należy chociażby kwota wolna od podatku, preferencyjny podatek dla osób do 26. roku życia, uczestnictwo w PPK, czy inne zobowiązania w stosunku do pracodawcy. Jednak sama podstawa płacy minimalnej wzrosła o ponad 400 zł.

Ile wynosi najniższa krajowa w 2024 roku? Ile to brutto i netto?

Od 1 stycznia 2024 roku najniższa krajowa brutto wynosi 4242 zł. Co oznacza, że po odliczeniu podatku dochodowego, składek zdrowotnych i na ubezpieczenie społeczne na rękę zostanie 3221,98 zł. Po kolejnej podwyżce zaplanowanej na 1 lipca 2024 roku, najniższa krajowa wzrośnie do 4300 zł brutto, co oznacza, że w portfelu Polaków zostanie 3261,53 zł.

Jednocześnie wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrasta stawka godzinowa. Od 1 stycznia 2024 roku wynosi ona 27,70 zł brutto za godzinę, a od 1 lipca 2024 wzrośnie do 28,10 zł brutto za godzinę.

Najwyższe wzrosty płacy minimalnej obserwuje się od dwóch lat. W 2023 roku najniższa krajowa wzrosła również dwa razy w roku i różniła się o 590 zł brutto od roku poprzedniego. W 2024 roku najniższa krajowa wzrośnie w skali roku o 700 zł brutto względem roku 2023.

Jak regulowana jest najniższa krajowa w Polsce?

Z czego wynika podwyżka płacy minimalnej? Reguluje ją ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W zeszłym roku nie doszło do ustalenia kwoty płacy minimalnej na rok 2024 w terminie ustawowym, dlatego Rada Ministrów była zobowiązana ustalić ją na mocy specjalnego rozporządzenia do 15 września 2023 roku. Kwota najniższej krajowej nie mogła być mniejsza niż zaproponowana Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji, czyli 4270,60 zł brutto.

Wysokość najniższej krajowej ustala Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. i wynosi ona w skali roku 4271 zł brutto. Obecny rząd utrzymał te kwoty i wpisał je do obecnego budżetu państwa.