274 mln zł zapisano w projekcie budżetu na 2024 rok jako wydatki na Kancelarię Prezydenta . To więcej niż w poprzednich latach, kiedy na KPRP z budżetu państwa szło odpowiednio 247 (2023 rok), 208 (2022) i 204 mln zł (2021) . Co ciekawe, koszty działalności kancelarii Andrzeja Dudy rosną od momentu objęcia przez niego urzędu. Startowały z poziomu 164 mln zł w 2016 roku . Jedynym rokiem, gdy nastąpiło zmniejszenie wysokości budżetu, był rok 2020 - utrzymanie KPRP kosztowało wówczas niespełna 189 mln zł wobec ponad 196 mln rok wcześniej .

Mówi poseł z sejmowej komisji finansów publicznych : - W 2018 roku rekordowy budżet Kancelaria Prezydenta argumentowała pokaźnymi wydatkami z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Problem w tym, że w kolejnych latach ten budżet wcale nie wrócił do poziomu sprzed 2018 roku. Wielkie święto mają co roku .

Poboży i Żaryn przelali czarę goryczy

Ważny w tej sytuacji jest fakt, że uroczystość zaprzysiężenia nowych ministrów w KPRP była okazją do zaproszenia tam Kamińskiego i Wąsika. Obaj politycy już po oficjalnej części wydarzenia pozostali w kancelarii, aż do momentu, gdy pod nieobecność prezydenta Dudy wyprowadziła ich stamtąd policja .

Cięcia: pieniądze albo etaty

Chociaż politycy większości rządzącej zapowiadają cięcia w budżecie Kancelarii Prezydenta , to kluczowe pytanie brzmi: Jak dotkliwe one będą.

Nie mogą być całkowite, ponieważ Kancelaria Prezydenta nie może pozostać bez budżetu. Polityczny zwyczaj mówi, że budżet KPRP jest tworzony przez jego dysponentów , a minister finansów jedynie dołącza go do ustawy budżetowej. Zmiany w budżecie może dokonać jedynie Sejm. Z tej właśnie możliwości chcą skorzystać rządzący.

Politycy opcji rządzącej wskazywali, że 103 mln zł na organizację rocznic i uroczystości państwowych to gruba przesada. Zwłaszcza, że w części z nich głowa państwa ogranicza się do działań czysto okolicznościowych i symbolicznych.

Kancelarii Prezydenta najbardziej zależy jednak na zabezpieczeniu funduszy na podwyżki dla pracowników. Podwyżka wynagrodzeń o 12,3 proc. miałaby pochłonąć ponad 6 mln zł. Kierownictwo KPRP chciałoby jednak przyznać podwyżki o 20 proc. - tak, jak obiecał to pracownikom budżetówki rząd Donalda Tuska . Na taki wydatek nie ma jednak w zaplanowanym budżecie środków, więc KPRP apelowało o jego zwiększenie o 7 mln zł. Na to parlamentarzyści się jednak nie zgodzili.

Nasz rozmówca zapewnił jednak, że "na pewno nie będzie to podejście na zasadzie: tniemy o tyle i tyle, zero dyskusji". - Może będzie to wspomniane 13 proc. na podwyżki, wówczas wynagrodzenia pozostałyby na poziomie z 2023 roku, a może przyjrzymy się blisko 400 etatom w Kancelarii i stwierdzimy, że to jednak trochę za dużo - dodał nieco enigmatycznie.