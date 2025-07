Cykl "13 pięter" Filipa Springera to felietony mieszkaniowe, w których autor - nagradzany pisarz, reporter, fotograf - mierzy się z kryzysem mieszkaniowym w Polsce (i nie tylko). Na łamach Interii opisuje, jak nam się mieszka, w skali mikro i makro, i co można z tym wszystkim zrobić.

Szacuje się, że w całym kraju na skutek upału i związanym z nich chorób mogło umrzeć ponad tysiąc osób . Ale na dokładne dane trzeba będzie poczekać. Z pewnością liczba zgonów będzie wyższa. To już we właściwie reguła.

Zużywają coraz więcej energii i dokładają się wydatnie do katastrofy klimatycznej, której jednym z efektów są piekielne upały . Są one też coraz większym obciążeniem dla sieci energetycznej. Ale na tym nie koniec.

Już w 2014 roku na łamach "Journal of Geophysical Research: Atmospheres" opublikowano badanie dowodzące, że klimatyzatory mogą potęgować efekt miejskiej wyspy ciepła nawet o półtora stopnia Celsjusza . Nowe analizy z lat 2020-2022 dowodzą, że ich wpływ może być jeszcze większy i sięgać nawet 2,4 stopnia . Dla miast walczących z upałem to dużo.

Można sobie wyobrazić, jak powszechny podniósłby się wrzask, nie tylko skrajnych populistów, gdyby tego typu regulacje i ograniczenia w używaniu klimatyzatorów miałyby dotknąć prywatnych mieszkań i domów i być trwałe. Oczywiście z wyjątkami. Są przecież grupy społeczne bardziej narażone na stres cieplny i to one powinny mieć w pierwszej kolejności prawo do korzystania z tych urządzeń. Klimatyzatory mogłyby mieć też wbudowane ograniczenia uniemożliwiające korzystanie z nich wtedy, gdy nie jest to konieczne.