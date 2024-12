Były wiceszef CBA nie stawił się na komisji. Jest wniosek o ukaranie

Komisja śledcza do spraw Pegasusa. Grzegorz Ocieczka nie stawił się na przesłuchanie

- Komisja posiada szereg, a właściwie bogaty zasób dokumentów , które odnoszą się do świadka, dlatego jeśli nas ogląda, to niech skorzysta z tej okazji i poczyni pewną refleksję, zgłosi się tam, gdzie jest wzywany, żeby uniknąć kosztów dla podatników, uniknąć obstrukcji - oznajmił.

Magdalena Sroka przedłożyła do głosowania wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie Grzegorza Ocieczki karą finansową za niestawiennictwo. Wszystkich biorących udział w posiedzeniu zagłosowali za wnioskiem.

Marcin Bosacki chce przesłuchania prezesa TK Bogdana Święczkowskiego

Wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki (KO) złożył również nowy wniosek dowodowy, zgodnie z którym wezwany i przesłuchany w charakterze świadka miałby zostać Bogdan Święczkowski - od zeszłego tygodnia prezes Trybunału Konstytucyjnego , a wcześniej od 2016 do 2022 roku prokurator krajowy i pierwszy zastępca prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry .

- Z uwagi na pełnioną przez świadka funkcję może on posiadać informacje istotne z punktu widzenia prac komisji, przede wszystkim dotyczące użycia oprogramowania Pegasus, to jest zlecania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wydawania decyzji w sprawie - uargumentował Marcin Bosacki i dodał, że to Bogdan Święczkowski miał odpowiadać za złożenie wniosku o inwigilowanie Krzysztofa Brejzy.