Burze. WOT pomoże poszkodowanym w nawałnicach

Jak czytamy we wpisie w poszczególnych województwach wystosowano alerty gotowości WOT do realizacji zadań przeciwkryzysowych. Do bezzwłocznego stawiennictwa w jednostce wojskowej zostali zobowiązani żołnierze z 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.