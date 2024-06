Bielsko-Biała i okolice pod wodą. Burze i podtopienia na Śląsku. Zalane posesje, ogromne straty

Kobieta wyznaje, że cała rodzina była przerażona. - Sami nie wiedzieliśmy, co robić. Rzeka cały czas się podnosiła , a woda napływała - mówi Kinga.

Skutki nawałnicy i podtopień. Kopali dziury w ogrodzie, zamiatali wodę z kostki

Dopiero, kiedy rzeka obniżyła swój stan, rodzina mogła zacząć działać. - W ogrodzie kopaliśmy dziury, by woda zeszła , miotłami "zamiataliśmy" wodę z kostki brukowej w stronę spadku terenu - relacjonuje.

Brat Kingi jest strażakiem, więc jak tylko mógł, przyjechał do siostry i zaczął pompować wodę z piwnic. - Poziom wód gruntowych jest jednak tak wysoki, że woda ciągle napływa z powrotem - opowiada.

Bielsko-Biała pod wodą. Mają doświadczenie z podtopieniami

W Bielsku-Białej mieszka kolejna osoba, z którą rozmawiamy - pani Anna. Do pracy dotarła dziś spóźniona, autobus musiał obrać inną trasę. Pytana o nastroje w mieście odpowiada: - Wszyscy uciekali przed deszczem. Zawsze w takich sytuacjach jest nerwowo, każdy obawia się, co to będzie. Mamy niestety doświadczenie z podtopieniami.