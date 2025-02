Prokuratura sprawdza Państwową Inspekcję Pracy. Chodzi o... prawo pracy

Prace śledczych to efekt zawiadomienia nowego głównego inspektora pracy, Marcina Staneckiego. Dokumenty w tej sprawie wpłynęły do stołecznej prokuratury w połowie stycznia. To wówczas prokuratorzy uzyskali dostęp do głośnego raportu dotyczącego nieprawidłowości z czasów PiS. Chodzi o ekipę Wiesława Łyszczka, który stracił posadę po tym, gdy w Interii napisaliśmy o nagrodzie, jaką przyznał sam sobie. Chodziło o 20 tys. zł.

