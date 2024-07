Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda w sobotę bardzo przyjazna

W pierwszy dzień weekendu do Polski napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie, z domieszką powietrza zwrotnikowego na zachodzie i południu. Tam będzie najcieplej: termometry pokażą od 29 do 30 stopni Celsjusza , więc w tych rejonach może być upalnie .

Sobota będzie bardzo ciepła, a na zachodzie i południu możliwy będzie też upał, który wyniesie około 30 st. C / wxcharts /

W reszcie kraju będzie nieco chłodniej, ale wciąż bardzo ciepło , z temperaturami od 19-21 stopni nad morzem, 24 st. C na terenach podgórskich, do 27-29 stopni Celsjusza w centrum i na wschodzie.

Pogoda zrobi się bardziej upalna

Druga połowa weekendu będzie jeszcze gorętsza. W niedzielę w dużej części kraju będzie upalnie . Temperatur sięgających 31 stopni Celsjusza można oczekiwać w centrum, na zachodzie i południowym zachodzie. Upał do 30 stopni możliwy będzie z kolei na południu, w Wielkopolsce i na Kujawach.

Chłodniej będzie nad morzem: od 20 do 23 st. C oraz na północy i wschodzie Polski, gdzie termometry pokażą od 26 do 28-29 stopni Celsjusza.