Pogoda na lato dalej upalna

Obecnie Polskę zalewa fala upałów, a także bardzo silnych burz . To może dać nam przedsmak tego, jak będzie wyglądało tegoroczne lato również w sierpniu . Opublikowana przez Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW najnowsza prognoza na okres od sierpnia do listopada wskazuje na temperatury przekraczające średnią w całym kraju. Jesień z kolei zapowiada się na bardzo mokrą.