Ostrzeżenia I stopnia obowiązują dla północnych powiatów woj. mazowieckiego oraz wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego. Spodziewane są opady deszczu od 20 do 35 mm z lokalnym wiatrem i porywami wiatru do 70 km/godz.

Natomiast ostrzeżenia II stopnia przed burzami obowiązują dla północno-wschodniej części woj. mazowieckiego, wschodnich powiatów woj. warmińsko-mazurskiego i zachodnich podlaskiego. Prognozowane są tam burze z silnymi opadami deszczu od 40 do 55 mm oraz porywami wiatru do 70 km/godz. Lokalnie może wystąpić grad.

Pogoda. Nadchodzą burze. Służby wydały ostrzeżenie

Wysłano również alert RCB. Komunikat o treści: "Uwaga! Dziś (7.09) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb". Dostali go mieszkańcy powiatów: ostrołęckiego, miasta Ostrołęka, ostrowskiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, mrągowskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego, grajewskiego, kolneńskiego, miasta Łomża, łomżyńskiego i zambrowskiego.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

