Kontakt z przyrodą poprawia jakość życia i ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. Istnieje szereg badań potwierdzających, że przebywanie w lesie obniża poziom stresu, dotlenia, sprzyja budowaniu odporności, wyostrza uwagę i wycisza. Czyste powietrze i wszechobecny spokój, który daje las, są na wagę złota dla zagonionych mieszkańców miast.

Nic zatem dziwnego, że coraz więcej osób chce zostać w lesie… na noc. Szukając odpowiedzi na pytanie, czy nocowanie w lesie jest legalne, warto zapoznać się z projektem Lasów Państwowych "Zanocuj w lesie".

Nocowanie w lesie - zasady

Miłośnikom bushcraftu i survivalu udostępniono ponad 600 tysięcy hektarów w 425 nadleśnictwach. Jest z czego wybierać! Legalne biwakowanie wśród drzew jest jak najbardziej możliwe, trzeba jednak mieć na uwadze kilka bardzo ważnych zasad.

Należy pamiętać, że bez względu na to, jakiego sprzętu będzie się używać do wypoczynku, nie może on niszczyć drzew, krzewów oraz runa leśnego. Utrzymany jest także zakaz używania otwartego ognia poza wyznaczonymi do tego miejscami - czytamy na stronie zanocujwlesie.lasy.gov.pl.

Autorzy projektu apelują również, żeby dokładnie zorientować się, gdzie w danym nadleśnictwie znajduje się obszar wyznaczony do biwakowania. Takie informacje są dostępne m.in. na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw. Warto także zwrócić uwagę, czy nie jesteśmy przypadkiem na terenie objętym stałym zakazem wstępu, np. ze względu na zagrożenie pożarowe.

Noclegu w lesie nie trzeba zgłaszać, chyba że planujemy zostać dłużej niż jedną noc albo nocujemy w grupie powyżej dziewięciu osób. W takim przypadku wyślij mailowo zgłoszenie na adres nadleśnictwa nie później niż dwa dni robocze przed planowanym noclegiem. Poczekaj na odpowiedź, bez niej nie możesz biwakować - głosi treść ulotki informacyjnej Lasów Państwowych.

Zostaw auto na parkingu

Do lasu nie można wjeżdżać autem lub innym pojazdem silnikowym, dlatego zaplanowanie dojazdu i zapoznanie się z miejscami wyznaczonymi do parkowania to konieczność.

Podobnie rzecz ma się z przygotowaniem miejsca do biwakowania - w "leśnym hotelu" nie znajdziesz infrastruktury sanitarnej, czy przestrzeni specjalnie zagospodarowanej na nocleg pod gołym niebem. Warto zaopatrzyć się w hamak lub płachtę biwakową. Jeśli zdecydujesz się rozbić namiot, zrób to na twardej powierzchni, bez szkody dla runa leśnego i bez rozgarniania ściółki leśnej.

Brak udogodnień wymusza znalezienie rozwiązań, które sprawią, że nasz nocleg będzie przyjemniejszy, jak np. rozpalenie ogniska. Pamiętaj, że możesz to zrobić jedynie w miejscach wyznaczonych przez leśniczego. Pracownicy Lasów Państwowych zapewniają, że na terenie objętym programem dopuszcza się możliwość używania kuchenek gazowych. Dokładnych informacji na ten temat również należy szukać na stronie danego nadleśnictwa.

Do lasu zabierz zdrowy rozsądek, a wracając - śmieci

Najważniejszą kwestią podczas nocowania w lesie jest bezpieczeństwo. Nie zatrzymuj się na trasie wędrówek leśnych zwierząt (charakterystyczne wąskie, wydeptane ścieżki), pamiętaj o numerze alarmowym 112, a w przypadku zgubienia się znajdź najbliższy słupek oddziałowy.

Są na nim numery, które należy podać osobom przyjmującym zgłoszenie. Jeśli zdecydujesz się na nocleg w terenie górskim, znajdź najbliższy charakterystyczny obiekt i opisz go dyżurnemu podczas rozmowy telefonicznej.

Nocując w lesie, nie zapomnij dokładnie zabezpieczyć jedzenia - nieszczelnie zamknięte może zwabić dzikie zwierzęta.

Las jest częścią przyrody i zdecydowanie warto korzystać z jego dobrodziejstw. Należy jednak pamiętać, że to dom wielu stworzeń, dlatego powinniśmy zostawić go czystym i niezniszczonym. Z lasu zabierz nie tylko piękne wspomnienia, czy solidną dawkę tlenu, ale też swoje śmieci, w tym resztki jedzenia i zużyte chusteczki. Aby las mógł pełnić swoją rolę jak najdłużej, należy o niego dbać - tak, abyśmy chcieli wracać tam jak najczęściej. Nie tylko na noc.

