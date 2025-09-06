W sześciu województwach odnotowano największą liczbę zdarzeń wymagających udziału strażaków. Najczęściej interweniowano w województwie mazowieckim, gdzie odnotowano 138 zdarzeń, następnie w łódzkim - 99, pomorskim - 42, małopolskim - 42, świętokrzyskim - 25, oraz w śląskim - 25.

Jak poinformował rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski, w przypadku Mazowsza najwięcej interwencji strażaków miało miejsce w powiatach ciechanowskim, przasnyskim, radomskim i siedleckim.

Pogoda. Gwałtowne burze w Polsce

Kierzkowski przekazał, że w powiecie radomskim zerwane zostały dwa dachy, a po uderzeniu pioruna zapaliła się stodoła.

W województwie łódzkim najwięcej zdarzeń odnotowano w powiecie brzezińskim, łowickim i tomaszowskim. Tam uszkodzonych zostało 10 dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Według poprzednich informacji przekazanych przez Straż Pożarną do godz. 21 w piątek odnotowano 421 działań związanych z przejściem frontu atmosferycznego, związanych głównie z silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu.

Prognoza pogody. Alert RCB i ostrzeżenie IMGW

W piątek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydało komunikat o treści "Uwaga! Dziś i w nocy (05/06.09) możliwe gwałtowne burze, silny wiatr i lokalnie grad. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr". Alertem RCB objęto część 13 województw.

Ostrzeżenia przed burzami i burzami z silnym deszczem, wydane przez IMGW, pozostają w mocy do sobotniego wieczora. Instytut wydał również alert przed upałem, który obejmuje wschodnie krańce Polski.

