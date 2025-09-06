Gwałtowne burze przetoczyły się przez Polskę. Setki interwencji straży
Zeszłej nocy straż pożarna miała pełne ręce roboty. Strażacy interweniowali 480 razy z powodu zniszczeń wywołanych przez silny wiatr i intensywne opady deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed kolejnymi zagrożeniami pogodowymi - burzami, intensywnym opadami oraz upałem.
W sześciu województwach odnotowano największą liczbę zdarzeń wymagających udziału strażaków. Najczęściej interweniowano w województwie mazowieckim, gdzie odnotowano 138 zdarzeń, następnie w łódzkim - 99, pomorskim - 42, małopolskim - 42, świętokrzyskim - 25, oraz w śląskim - 25.
Jak poinformował rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski, w przypadku Mazowsza najwięcej interwencji strażaków miało miejsce w powiatach ciechanowskim, przasnyskim, radomskim i siedleckim.
Pogoda. Gwałtowne burze w Polsce
Kierzkowski przekazał, że w powiecie radomskim zerwane zostały dwa dachy, a po uderzeniu pioruna zapaliła się stodoła.
W województwie łódzkim najwięcej zdarzeń odnotowano w powiecie brzezińskim, łowickim i tomaszowskim. Tam uszkodzonych zostało 10 dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych.
Według poprzednich informacji przekazanych przez Straż Pożarną do godz. 21 w piątek odnotowano 421 działań związanych z przejściem frontu atmosferycznego, związanych głównie z silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu.
Prognoza pogody. Alert RCB i ostrzeżenie IMGW
W piątek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydało komunikat o treści "Uwaga! Dziś i w nocy (05/06.09) możliwe gwałtowne burze, silny wiatr i lokalnie grad. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr". Alertem RCB objęto część 13 województw.
Ostrzeżenia przed burzami i burzami z silnym deszczem, wydane przez IMGW, pozostają w mocy do sobotniego wieczora. Instytut wydał również alert przed upałem, który obejmuje wschodnie krańce Polski.