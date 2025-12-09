W skrócie Ukraińskie siły zbrojne zniszczyły rosyjski system obrony przeciwlotniczej Buk-M3 w obwodzie zaporoskim.

Operacja została przeprowadzona przy użyciu drona i została ogłoszona sukcesem przez ukraiński wywiad wojskowy.

Rosja wykorzystuje zmodernizowane systemy Buk, a Ukraina ostatnio skutecznie atakuje rosyjskie systemy obrony powietrznej.

Rosyjski system obrony przeciwlotniczej Buk uległ zniszczeniu w wyniku ukraińskiego ataku w częściowo okupowanym obwodzie zaporoskim. Do zdarzenia doszło w sobotę.

Sprawę opisuje francuski "Le Parisien", określając system Buk mianem "jednej z najcenniejszych broni obronnych armii rosyjskiej".

Ukraińcy ogłosili sukces w starciu z Rosją. "Zadali decydujący cios"

"Dowódcy jednostki specjalnej Primas GUR Ministerstwa Obrony Ukrainy namierzyli i zadali decydujący cios wrogiemu kompleksowi przeciwrakietowemu Buk-M3" - czytamy w komunikacie Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy (HUR).

System Buk uległ zniszczeniu po ataku ukraińskiego drona. Nagranie opublikowane przez HUR pokazuje moment zbliżania się bezzałogowce do systemu obronnego umieszczonego na wojskowej ciężarówce.

Do podobnych uderzeń dochodziło przed rokiem. W październiku 2024 roku strona ukraińska pochwaliła się, że zniszczyła warty miliony dolarów system Buk-M3, a sam atak kosztował ją "zaledwie 500 dolarów".

"Amunicja za zaledwie 500 dolarów zniszczyła element uderzeniowy systemu obrony powietrznej wroga" - informował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wcześniej, we wrześniu 2024 roku w okupowanym Switłodarsku w obwodzie donieckim siły ukraińskie potężnymi uderzeniami zniszczyły dwa kompleksy typu Buk-M3. Sprzęt miał za zdanie chronić stacjonujące w pobliżu oddziały Rosji.

"Le Parisien" przypomina, że grupa Primas odpowiadała także za powodzenie operacji na Półwyspie Krymskim. W ciągu ostatnich dwóch tygodni zaatakowano tam osiem rosyjskich celów, w wyniku czego doszło m.in. do zniszczenia bombowca Su-24.

"Kontynuujemy systematyczną demilitaryzację tymczasowo okupowanego półwyspu" - ogłosił Główny Zarząd Wywiadu Wojskowego Ukrainy.

System Buk-M3. Ukraina wzięła na cel rosyjską obronę powietrzną

System Buk jest przystosowany do przechwytywania samolotów, pocisków manewrujących oraz dronów. Sprzęt został opracowany przez konstruktorów radzieckich w latach 70. XX wieku.

Obecnie rosyjska armia korzysta ze zmodernizowanych egzemplarzy, których jest jednak niewiele - głównie z powodu wysokich kosztów produkcji. W zależności od modyfikacji system Buk-M3 kosztuje od 40 do 50 milionów dolarów, choć zdaniem Ukrainy całość może być warta nawet dwa razy więcej.

Kijów w ostatnich tygodniach przypuścił ataki na rosyjskie systemy obronny powietrznej. W listopadzie zniszczeniu uległ sprzęt warty około 60 milionów dolarów. Chodzi o system Buk-M1, Buk-M2 oraz Tor-M2.

Źródło: "Le Parisien"

