Nie milkną echa kontrowersyjnego wpisu eurodeputowanej Janiny Ochojskiej, w którym zaprezentowała nietypowy sposób na świętowanie przejęcia władzy przez opozycję. "'Radosna 'akcja' pieczenia kaczki' to nie są żarty, to komunikat opozycji, że każdy, kto jest innego zdania niż oni, niech liczy się ze śmiercią" - napisała w serwisie X małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Wpis Ochojskiej skomentował też minister Jacek Sasin. "To jest tak głupie, że sprawdziłem, czy to nie fake" - przyznał.