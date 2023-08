Powstanie Warszawskie. Kontrowersyjny wpis kurator Barbary Nowak

Barbara Nowak. Kim jest?

Barbara Nowak to od 2016 roku małopolska kurator oświaty . Wcześniej pracowała jako nauczycielka w krakowskiej szkole podstawowej, a później objęła posadę dyrektorki placówki.

Mimo, że zaznaczała, że szkoła powinna być instytucją apolityczną, to sama nie kryje się z sympatią do partii PiS i niechęcią do opozycji.