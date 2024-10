Bunt w Sądzie Najwyższym. "Nie będziemy uczestniczyć"

W czwartek pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska otrzymała oświadczenie podpisane przez sędziów zasiadających w: Izbie Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. We wpisie prokurator Ewy Wrzosek, która udostępniła pismo, można dostrzec nazwiska osób, które zbuntowały się wobec działań prezes.

Sąd Najwyższy. Sędziowie się buntują

Sędziowie przekazali, że nie zamierzają brać udziału w zwoływanych przez Manowską zgromadzeniach ogólnych Sądu Najwyższego aż "do czasu przywrócenia ładu konstytucyjnego". Podkreślono, że powodem jest "dopuszczenie do udziału w tych zgromadzeniach osób nieuprawnionych - w rozumieniu Konstytucji RP - do orzekania w SN".