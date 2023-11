Autobus szkolny, którym podróżowało ponad 20 dzieci, wpadł do rowu i wywrócił się na bok - przekazała podkom. Bernadetta Krawczyk z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Pojazd najprawdopodobniej wpadł w poślizg, ponieważ jezdnia była w tym miejscu bardzo oblodzona. Poszkodowane zostały cztery osoby - to uczniowie, którzy jechali na zajęcia do szkoły.