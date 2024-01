Potężne uderzenie mrozu w Polsce. W jednym z województw wiele dzieci nie mogło dotrzeć do szkół. Nie udało się uruchomić autobusów dowożących je do placówek. W jednej ze szkół doszło do awarii pompy ciepła. Trzeba było skrócić zajęcia. Tysiące osób nie ma dostępu do prądu. Pod Giżyckiem doszło do tragedii: z powodu wychłodzenia nieopodal swojego domu zmarł starszy mężczyzna.