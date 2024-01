Nowi rzecznicy dyscyplinarni. Decyzja Bodnara

W związku z decyzją prokuratora generalnego, zgodnie z artykułem zawartym w ustawie Prawo o Ustroju sądów powszechnych, "z chwilą doręczenia decyzji o powołaniu Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości, rzecznicy prowadzący do tej pory te sprawy tracą prawo do podejmowania jakichkolwiek czynności w tym zakresie " - informuje Ministerstwo Soprawiedliwości.

W komunikacie czytamy, że z szeregu opracowań, oraz orzeczeń TSUE i ETPCz wynika, że wprowadzony na przestrzeni ostatnich kilku lat nowy system postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom "nie odpowiada standardom międzynarodowym". Co więcej, jak argumentuje Ministerstwo Sprawiedliwości, wskazany system mógł być wykorzystywany do wpływania na treść orzeczeń i do kreowania efektu mrożącego, czego celem było "uniemożliwienie sędziom implementacji prawa unijnego oraz międzynarodowego".