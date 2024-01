Według planów powstanie nabrzeże przeładunkowe o długości 1,3 km i głębokości 17 metrów. Oznacza to, że do Świnoujścia będą mogły przypłynąć największe statki o długości 400 metrów.

Koszt inwestycji szacowany jest na 600 mln euro. W projekcie i wspomnianej dzierżawie udział chce wziąć dwóch inwestorów. Belgijski DEME Concessions oraz katarski QTerminals. Korpysa uważa, że to dowód na zasadność inwestycji. - Inwestuje w to Katar, więc jeśli mówimy o poważnym inwestorze, a takim jest na pewno katarska firma, to inwestują dlatego, że im się to opłaca - wskazuje.