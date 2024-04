"Łukasz Kohut podjął decyzję, siedzi dzisiaj po prawicy swego ojca, przeszedł na prawicę. To wyborcy ocenią tego typu polityczne salta mortale" - powiedział Robert Biedroń. Słowa uderzyły w polityka, który do europarlamentu wystartuje z list Koalicji Obywatelskiej, chociaż do tej pory związany był on z Nową Lewicą. Wypowiedź lidera Nowej Lewicy nie spodobała się jednak Kohutowi, który szybko ją skomentował. "Mój ojciec zmarł kilka tygodni temu, nie jest Panu wstyd?" - przypomniał.