Podczas kwalifikacji wojskowej wezwane roczniki są poddawane badaniom lekarskim, które mają na celu ocenę zdolności do pełnienia służby wojskowej. Obejmują one różne aspekty zdrowia fizycznego i psychicznego. Lekarze analizują historię chorób, obecny stan zdrowia oraz przeprowadzają dodatkowe badania, jeśli jest to konieczne.

W trakcie tych badań uwzględniane są m.in. stan układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, układu ruchu, a także wzrok, słuch oraz zdolności psychiczne. Komisja lekarska wydaje decyzję na podstawie tych badań i przyznaje jedną z czterech kategorii. Osoby, które nie zgadzają się z decyzją komisji, mają możliwość odwołania się do wyższej instancji.

Kwalifikacja wojskowa 2025. Kategorie wojskowe

Kategorie wojskowe, które może przyznać komisja to:

Kategoria A - Zdolny do czynnej służby wojskowej

Kategoria A to najwyższa kategoria wojskowa oznaczająca pełną zdolność do służby wojskowej. Osoby zakwalifikowane do tej kategorii są uznawane za w pełni zdrowe fizycznie i psychicznie, co oznacza, że mogą pełnić wszelkie obowiązki związane ze służbą wojskową. Kandydaci z kategorią A mogą być powołani do różnych form służby, w tym do służby zasadniczej, zawodowej oraz rezerwy. Mogą również brać udział w ćwiczeniach wojskowych.

Kategoria B - Czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej

Kategoria B oznacza tymczasową niezdolność do służby wojskowej. Osoby z tą kategorią zazwyczaj mają przejściowe problemy zdrowotne, takie jak kontuzje czy choroby wymagające leczenia, które uniemożliwiają pełnienie służby w danym momencie. Po upływie określonego czasu, zazwyczaj roku, takie osoby są ponownie badane, w celu sprawdzenia, czy ich stan zdrowia uległ poprawie. Wówczas można otrzymać inną kategorię, zwykle A lub D.

Kategoria D - Niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju

Osoby z kategorią D są częściowo niezdolne do służby wojskowej. Oznacza to, że nie są zdolne do pełnienia służby w czasie pokoju, jednak mogą zostać powołane do rezerwy w przypadku mobilizacji ogólnonarodowej lub wojny. Kategoria ta jest przyznawana osobom z trwałymi, lecz nie całkowicie wykluczającymi problemami zdrowotnymi.

Kategoria E - Trwale niezdolny do czynnej służby wojskowej

Kategoria E to najniższa kategoria wojskowa oznaczająca całkowitą niezdolność do służby wojskowej. Osoby, którym przyznano kategorię E są trwale niezdolne do pełnienia jakiejkolwiek formy służby, zarówno w czasie pokoju, jak i w warunkach wojennych. Kategoria E jest przyznawana w przypadku poważnych i trwałych schorzeń, które uniemożliwiają jakąkolwiek aktywność wojskową.

Kiedy odbędzie się kwalifikacja wojskowa 2025? Kto dostanie wezwanie?

Z harmonogramu opublikowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej wynika, że kwalifikacja wojskowa 2025 odbędzie się w okresie od 3 lutego do 30 kwietnia 2025 roku. W tym czasie przed powiatowe komisje lekarskie będzie musiało się stawić około 230 tysięcy osób. Warto na bieżąco śledzić oficjalne komunikaty MON, ponieważ mogą pojawić się drobne zmiany w zależności od potrzeb obronnych kraju oraz ewentualnych aktualizacji przepisów.

Główną grupą objętą kwalifikacją wojskową w 2025 roku będą mężczyźni urodzeni w 2006 roku, czyli ci, którzy ukończyli 19 lat. Oprócz nich, stawić się muszą także mężczyźni z roczników 2001-2005, którzy nie dopełnili obowiązku stawiennictwa w poprzednich latach, np. z powodu czasowej niezdolności do służby wojskowej lub z innych przyczyn. Dotyczy to także osób które ukończyły 18 lat i zgłosiły się dobrowolnie do kwalifikacji wojskowej, a także osób, które do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, nie mają uregulowanego stosunku do służby wojskowej i nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja obejmie także osoby, które w latach 2023-2024 otrzymały tymczasową kategorię niezdolności, od B6 do B24, jeżeli okres ich niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w 2025 roku. Wezwane będą również kobiety urodzone w latach 1998-2006 posiadające kwalifikacje przydatne w wojsku, m.in. psycholodzy, informatycy, tłumacze, radiolodzy i rehabilitanci. Wezwane zostaną także kobiety, które pobierają naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji i kończą studia lub naukę w roku szkolnym lub akademickim 2024/2025.